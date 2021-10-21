7 Adet Fabrika Yaptırılacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı (CUGEP) kapsamında Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Sektörel Kümelenmenin Tamamlanması Projesi kapsamında 7 Adet Tekstil Fabrikası İnşaatı yaptırılacak.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü adresinden veya www.dtiosb.org ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saat 5 Kasım 2021 olarak açıklandı.

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