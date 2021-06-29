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7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş

7 kişinin ölümüne ve hala 15 kişinin hastanede tedavi görmesine neden olan sahte içkilerin, Bulgaristan'dan getirildiği ortaya çıktı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
29 Haziran 2021 Salı 12:48
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7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş

(Tekirdağ), (DHA)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7 kişinin ölümüne ve hala 15 kişinin hastanede tedavi görmesine neden olan sahte içkilerin, Bulgaristan'dan getirildiği ortaya çıktı. Deposunda 74,5 litre sahte içki, 102 litre etil alkol ele geçirilen M.D., "İçkileri Bulgaristan'dan, tanımadığım kişiden aldım. Ben satıcı değilim kullanıyorum" dedi.

Çorlu'da, perşembe gününden itibaren satın aldıkları sahte alkolden içerek, zehirlenip, hastanelere başvuranlardan Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ve Nurcihan Engin ile Turan Vardı yaşamını yitirdi. Turan Vardı'nın cansız bedeni, il dışına akraba ziyaretine giden ailesi tarafından eve döndüklerinde bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evde pet şişelerde sahte içkiler ele geçirdi. Yapılan kontrolde, Vardı'nın da sahte içkiden hayatını kaybettiği belirlendi. Sahte alkolden zehirlenerek, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılanlardan hala 8'i entübe 15 kişinin tedavisi sürüyor. 

2 TUTUKLAMA

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Şube Grup Amirliği ekipleri ise sahte içkiyle ilgili kapsamlı operasyonlar düzenledi. Polis, olayın ilk ortaya çıktığı ve sahte içkilerin bulunduğu Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfe sahibi K.U.'yu gözaltına alarak, ifadesine başvurdu. İfadenin ardından operasyonu genişleten polis, 15'ten fazla adreste yaptığı aramalarda 200 litre sahte rakı ve gümrük kaçağı içkiler ele geçirdi. Sahte içki satışı yaptıkları belirlenen Hüseyin Coşkun, Süleyman Malkoç, V.V., C.G. ve içkilerin dağıtımını yaptığı belirtilen M.D. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Coşkun, Süleyman Malkoç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.D., K.U., V.V. ve C.G.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

'BULGARİSTAN'DAN ALDIM'

Kurduğu depodan sahte içkileri büfelere sattığı iddia edilen M.D., içkileri Bulgaristan'dan tanımadığı kişiden aldığını ve isteyene verdiğini söyledi. Deposunda 74,5 litre sahte içki, 102 litre etil alkol ele geçirilen M.D.'nin, "İçkileri Bulgaristan'dan, tanımadığım kişiden aldım. Ben satıcı değilim kullanıyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. 

Gözaltındaki şüphelilerden büfe işletmecisi K.U. da sahte içkileri kendisi gibi büfeci olan C.G.'den aldığını öne sürdü. K.U., "Ben içkileri satıyordum. C.G.'den aldım ve sattım" dedi. Büfeci C.G.'nin ise "Sahte içkileri M.D.'den alıp büfemde satıyordum" dediği öğrenildi. 

Polis, yaptığı çalışmada, sahte içkilerin 0,5 litreliğinin 20 liradan piyasaya sürüldüğünü belirlendi.

DHA

Son Güncelleme: 29.06.2021 12:49
Anahtar Kelimeler:
HastaneTedaviBulgaristanSahte IçkiÇorluTekirdağYeni Çağrıölüm
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