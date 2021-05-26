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74 Öğretim Üyesi alıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi alıyor

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:53
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74 Öğretim Üyesi alıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ilanda belirtilen çeşitli birimlerine Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atamakriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Başvurular sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz


 

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