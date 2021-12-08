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75 Zabıta Memuru Alınıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Aralık 2021 Çarşamba 12:15
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75 Zabıta Memuru Alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 75 Zabıta Memuru alınacak.

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirecek ve istenen belgeleri ekleyecekler.

Adaylar, 24 Ocak 2022 tarihinden 28 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar imzalı başvuru bormu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte Belediyenin sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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