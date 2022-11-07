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ABD Savunma Bakanlığı heyeti Türkiye'de

07 Kasım 2022 Pazartesi 15:33
ABD Savunma Bakanlığı heyeti Türkiye'de

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yurt içi ve sınır ötesi birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı yaptı. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katıldığı toplantıda savunma ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin bölge ve dünya barışına yönelik katkılarına dikkat çekti.

'YOĞUN TEMASLAR SONUCU YENİDEN AÇILDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi’nin imzalandığını, bu kapsamda Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına başlandığını belirten Bakan Akar, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonu'nun tahıl inisiyatifini askıya aldığını anımsattı. Tahıl koridorunun yeniden açılmasına yönelik görüşmelere vurgu yapan Akar, "O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Yapılan çalışmaların yoğun temasları sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız, 2 Kasım'da tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından ayrılan toplam gemi sayısı 431 olurken, taşınan tahıl miktarı 10 milyon tonu geçti" ifadelerini kullandı.

'UZATILMASI ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR'

Tahıl koridorunun faaliyetine devam etmesini, barışa giden yolun açılması bakımından önemli olduğuna dikkat çeken Akar, "Şimdi 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştırdık. Bunun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Tahıl inisiyatifi sadece tahıl sevkiyatı değil, tarafların görüşmeler yoluyla bazı sorunları çözebileceğine de güzel bir örnek teşkil etmekte. Bu modelin kullanılmasıyla önümüzdeki günlerde ateşkesin ve barışa giden yolun açılması ve barışçıl yol ve yöntemlerle Karadeniz üzerinden komşumuz olan iki ülke arasındaki bu çatışmanın sona ermesi bizim en samimi dileğimiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin de Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye- ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı, bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanlığı Heyeti Türkiyede
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