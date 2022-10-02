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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacak

02 Ekim 2022 Pazar 01:21
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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