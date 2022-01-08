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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
08 Ocak 2022 Cumartesi 09:58
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de ve 03 Ekim 2019 tarih, 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 19.01.2022 olup, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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