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Açıktan Personel alım ilanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Açıktan Personel alım ilanı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Kasım 2021 Pazar 12:13
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Açıktan Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Şoför”, “Sekreter” ve “Memur” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, “Sekreter” ve “Memur” kadroları için sözlü sınav şeklinde, “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır. Detaylar için  tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.11.2021 12:31
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