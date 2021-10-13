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Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı alımı için sınav açtı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ekim 2021 Çarşamba 10:40
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Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı alımı için sınav açtı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Adalet Bakanlığı, 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 800 adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alacak.

Yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, belirtilen sınav merkezlerinde 4 oturumda yapılacak. Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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