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Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Haziran 2022 Çarşamba 18:21
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ADANA, (DHA) 
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 10 şüphelinin kentte olduğunu belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adanada DEAŞ Operasyonu: 10 GözaltıYeni Çağrışafak OperasyonuDEAŞ
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