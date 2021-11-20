AFAD: Deprem bölgesinde 136 personel görev yapıyor

ANKARA, (DHA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4 kişinin yaralandığı 5.1 büyüklüğündeki deprem bölgesinde 136 personel ve 38 aracın görev yaptığı, Kayabaşı köyünde heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun ise açıldığı belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 12 saniye süren depremin yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiği, Erzurum merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin en yakın yerleşim birimi Erzurum'un Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının 3.04 kilometre olduğu kaydedildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre 4 kişinin yaralandığı belirtilerek, "Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlendirilmiştir. Bölgedeki çalışmalarda AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UMKE, Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, Belediye ve STK’lardan toplamda 136 personel ve 38 araç görev yapmaktadır" denildi.

Enerji kesintilerinin giderildiği kaydedilen açıklamada, "Deprem sonrası enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Köprüköy ilçesine bağlı 14 köyde meydana gelen enerji kesintilerinin tamamı giderilmiştir. Bölgeye 15 konteyner ile Mescitli, Topcu, Doğantepe ve Çullu köylerine toplamda 51 çadır ulaştırılmıştır. Beslenme çalışmaları kapsamında Türk Kızılay tarafından 2 bin kişilik su ve ikramlık malzeme ve 1000 kişilik çorba bölgeye sevk edilmiş olup 2’si ikram aracı olmak üzere toplam 6 araç ve 10 personel görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmamıştır. Kayabaşı köyünde heyelan nedeniyle kapalı olan köy yolu yapılan çalışmalarla açılmıştır" denildi.