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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel alacak

29 Aralık 2022 Perşembe 14:16
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 70 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını 1 Şubat 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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