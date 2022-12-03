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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 Sözleşmeli Personel alacak

03 Aralık 2022 Cumartesi 17:56
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 2. maddesine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 145 pozisyon için sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını 5-16 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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