Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1405
ALTIN
494.077
DOLAR
8.6164
STERLİN
12.0328
EURO
10.2931
Safkan Arap Koşu Tayı satış ihalesi yapılacak
Safkan Arap Koşu Tayı...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64...
Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 20 öğretim...
400.000 kg kayra cins buğdayın satışı yapılacak
400.000 kg kayra cins...

AK Parti'den İBB önünde açıklama

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat  Adem Yıldırım, işten çıkarıldıklarını belirten grup ile açıklama yaptı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
23 Haziran 2021 Çarşamba 14:01
0 Okunma
AK Parti'den İBB önünde açıklama

İSTANBUL, (DHA)

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat  Adem Yıldırım, işten çıkartıldıklarını belirten grupla birlikte İBB'nin Saraçhane'de bulunan binası önünde bir araya geldi. Yıldırım, "Bizim 25 yıl boyunca gerçekten İstanbul tarihinde kimseye nasip olmamış bir belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimizi sunduk. İstanbullulara altın bir belediyecilik çağı yaşattık. Saat gibi işleyen bir belediyeyi CHP belediyeciliğine devrettik. Ancak bugün baktığımızda saat gibi işleyen belediyeciliğin CHP zihniyetiyle durduğunu görmekteyiz" dedi.

Adem Yıldırım,"Partizancılık olmayacak dendi. CHP  İstanbul İl Başkan yardımcısının basına yansıyan tabiriyle ne diyor? 'Biz belediyeye 100 işçi alıyorsak 35'i CHP den,15'i İyi partiden, 15'ini diğer partilerden, geri kalanlar da kalan bir şey varsa kariyer merkezinden alacağız' diyerek bu gördüğümüz İBB'yi partizanlığın merkezi haline getirdiler. '16 milyonu kucaklayacağız' diyerek yola çıkıldı ama 2 yıl boyunca İBB'den  haksız, hukuksuz olarak 16 bin işçinin gözünün yaşına bakmadan kapı dışarı yaptılar. 'Namus sözü veriyoruz, hiçbir işçi işinden olmayacak' diyerek yola çıkıldı ama inancından dolayı, düşüncesinden, partisinden, sosyal paylaşımlarından, etnik kökeninden dolayı maalesef kapı dışarı edildi. Şu pandemi sürecinde bile işçilerimizin gözünün yaşına bakılmadan hukuksuz bir şekilde dışarı atıldı" diye konuştu.  Yıldırım, "Buradan sesleniyoruz, evine ekmek götürmekten başka gayeleri olmayan haksız olarak işten attığınız işçileri yeniden işe alın. İşçi kıyımlarını durdurun. Kesinleşmiş mahkeme kararları var, kesin işe iade edildiğine dair mahkeme kararları var. Bize 'mahkeme kararlarına uyun' diyorsunuz. Biz de size diyoruz, biz de işçiler de sizden fazla bir şey istemiyor. Hukukun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiİBBAçıklamaönce VatanAK Parti İstanbul Siyasi Ve Hukuki İşler BaşkanıAdem Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada yaşamını yitiren polis memuru törenle memleketine uğurlandı
Kazada yaşamını yitiren polis memuru törenle memleketine uğurlandı
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi
Safkan Arap Koşu Tayı satış ihalesi yapılacak
Safkan Arap Koşu Tayı satış ihalesi yapılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans