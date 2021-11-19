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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç için TBMM'de tören

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Kasım 2021 Cuma 12:59
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç için TBMM'de tören

ANKARA - ANKARA'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç (64) için TBMM'de tören düzenlendi.

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Kılıç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.  Törene; Kılıç'ın ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti genel başkan vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, grup başkan vekilleri Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Emin Akbaşoğlu, HDP Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile çok sayıda AK Parti'li ve muhalefet partilerine mensup milletvekili katıldı.

ŞENTOP: DOSTUMUZU KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ

Törende İmran Kılıç'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Tören sırasında, İmran Kılıç'ın kızı Döndü İslamoğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı konuşmada, "Bir arkadaşımızı, dostumuzu kaybetmenin ızdırabı, üzüntüsü içindeyiz. Sözleri ve üslubu ile nezaket içerisinde bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Ölüm hepimiz için hayatın bir gerçeği. Cenab-ı Hak ölümü de hayatı da yaratmıştır. Kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

İmran Kılıç'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili KılıçTBMMTören
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