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Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

29 Temmuz 2022 Cuma 15:06
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle 183 Sözleşmeli Personel alacak.

Kadrolara başvurmak isteyenlerin, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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