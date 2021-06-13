Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8243
EURO
10.1213
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
74 adet safkan arap tayı satılacak
74 adet safkan arap...
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri...

AKUT'un eğitmenleri 'zor zamanlar' için hazırlanıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki enkaz eğitim merkezinde, 6 ilden gelen AKUT eğitmenlerine, ‘olası afette enkaza temel giriş’ ile ‘enkaza müdahale yöntemleri’ hakkında eğitimler verildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Haziran 2021 Pazar 10:52
0 Okunma
AKUT'un eğitmenleri 'zor zamanlar' için hazırlanıyor

KOCAELİ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki enkaz eğitim merkezinde, 6 ilden gelen AKUT eğitmenlerine, ‘olası afette enkaza temel giriş’ ile ‘enkaza müdahale yöntemleri’ hakkında eğitimler verildi. AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, AKUT’a hep zor anlarda ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bizim de zor zamanlarda elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapmamız gerekiyor. Bunun için de yüksek standartlarda çalışmamız gerekiyor” dedi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, ülke genelinde yaşanabilecek her türlü doğal afete hazır olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli, Ankara, Rize, Eskişehir, Bursa ve İstanbul’dan gelen gönüllüler, Kartepe’deki enkaz eğitim merkezinde çalışmalarını sürdürdü. Burada aldıkları eğitimi kendi bölgelerindeki gönüllülere aktaracak olan eğitmenler, bu sayede doğal afetlere hazır olmayı hedefliyor.



Yılın belirli dönemlerinde eğitim verdiklerini belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı,“Türkiye, bir afet ülkesi ve bizim sürekli bu afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Üç günlük bir eğitim yapacağız burada. Bu eğitimlerde de aynı dili konuşmak ve aynı çalışmaları yapmak adına ortak bir çalışma yapıyorlar. Burada eğitim alan arkadaşlar, kendi bölgelerine gidip gönüllüleri eğitecekler. Bu eğitimleri aldıktan sonra, olası bir afette olaya müdahale edebilecekleri seviyeye gelecekler” dedi.

AKUT 7 GÜN 24 SAAT HAZIR

Her türlü afete 7 gün 24 saat boyunca hazır olmayı amaçladıklarını söyleyen Recep Şalcı, “Yakın zamanda bir İzmir depremi yaşadık ve ülkenin farklı noktalarından depremler bekliyoruz. AKUT olarak bunlara hazırlanabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diliyoruz ki, ülkemizde herhangi bir afet olmasın ama olursa da biz AKUT olarak hazır olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

‘GÖNÜLLÜ OLARAK YAPILANDAN DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY YOK’

Gönüllülük esasına göre bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Şalcı, şöyle konuştu:

“Bize, hep zor zamanlarda ihtiyaç duyuluyor ve bu zor zamanlarda ihtiyaçları karşılayabilmek için elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapmamız gerekiyor. Bunu yapmamız için de yüksek standartlarda çalışmamız gerekiyor. Buradaki en büyük kaynağımız, insan gücü ve gönüllü olarak yapılan insan gücünden daha değerli bir şey yok. Bu gönüllülük ruhu, onların başarılı olmasındaki en büyük motivasyonları. Herkes tatil yaparken onlar, olası bir afette yardım edebilmek için ellerinden geleni değil, yapılması gerekeni yapmak için çalışmalarını sürdürüyorlar.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
AKUTEğitmenAfet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dalış okulları 1 Temmuz'u bekliyor
Dalış okulları 1 Temmuz'u bekliyor
'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu' ile ilgili Genelge Resmi Gazete'de
'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu' ile ilgili Genelge Resmi Gazete'de
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans