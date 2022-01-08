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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
08 Ocak 2022 Cumartesi 10:00
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Üniversitenin ilanda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Son başvuru tarihi 21.01.2022 olup. ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversite web adresinde (www.alanyahep.edu.tr) yayınlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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