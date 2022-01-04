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Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
04 Ocak 2022 Salı 12:01
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Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Altınbaş Üniversitesi, ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik”in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacak.

Son başvuru tarihi 19.01.2022 olup, başvurular Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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