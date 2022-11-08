Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.407,79
ALTIN
1.000,56
DOLAR
18,61
STERLİN
21,34
EURO
18,62
Menemen Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Menemen Belediyesi'nden arsa satış...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim...

Amasra Müessese Müdürlüğü'ne atamalar

08 Kasım 2022 Salı 15:19
Amasra Müessese Müdürlüğü'ne atamalar

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde maden faciasının ardından Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, üretimden sorumlu müdür yardımcısı ve işletme müdürü atamaları yapıldı. Zonguldak Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi Amasra Müessese Müdürlüğü’ne üretimden sorumlu müdür yardımcısı olarak atandı. Zonguldak Gelik İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan Batuhan Yaşar'ın ise Amasra Müessese Müdürlüğü’ne işletme müdürü olarak ataması yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı ocakta meydana gelen facianın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Amasra Sulh Ceza Hakimliği, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, maden mühendisi Levent Aydın, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan tutuklanmalarına karar verdi. 

TTK Genel Müdürlüğü tarafından Amasra Müessese Müdürlüğü’ne atamalar yapıldı. TTK Genel Müdürlüğü, Zonguldak Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi’yi Amasra Müessese Müdürlüğü’ne üretimden sorumlu müdür yardımcısı olarak atadı. Zonguldak Gelik İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan Batuhan Yaşar’ın ise Amasra Müessese Müdürlüğü’ne işletme müdürü olarak ataması yapıldı. Yamudi ve Yaşar’ın görevlerine başladıkları öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Amasra Müessese MüdürlüğüAtama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk'ün Dolmabahçe'deki odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
Atatürk'ün Dolmabahçe'deki odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
Bakan Kurum: Konut fiyatları projemizle aşağı gelmeye başladı
Bakan Kurum: Konut fiyatları projemizle aşağı gelmeye başladı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans