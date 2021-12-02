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Ankara'da sağlık çalışanlarından 'zam hepimizin hakkı' eylemi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Aralık 2021 Perşembe 15:47
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Ankara'da sağlık çalışanlarından 'zam hepimizin hakkı' eylemi

ANKARA - ANKARA Şehir Hastanesi önünde toplanan, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları, basın açıklaması yaparak, hekimlere yapılacak zam uygulamasının tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istedi.

Yaklaşık 300 sağlık çalışanı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi önünde toplanarak, TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam kabul edilen düzenlemenin sadece hekimleri kapsamasına tepki gösterdi. 'Zam hepimizin hakkı' yazılı dövizler taşıyan gruba, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de destek verdi. Kahveci, Türkiye'de 1 milyon üzerinde hizmet veren sağlık çalışanın hakkını söke söke alacaklarını belirterek, "Bundan kaçış yoktur. Pandemide 2 yıldır evladından, dostundan, ailesinden uzak kalarak 84 milyon vatandaşa hizmet götüren sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Ama bu minnettarlığı ifade ederken alkışlamak yetmez. Sağlık çalışanlarının sorunları var bu sorunlara söz değil icraat bekliyoruz. Bu sorunlara çözüm istiyoruz" dedi.

'TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM YAPILSIN'

Önder Kahveci, sağlık çalışanlarının bütününe zam yapılması gerektiğini söyleyerek, "Dün bir günde hem açıklanıp hem de TBMM'den geçirilen düzenleme eksiktir. Acil olarak yeniden değerlendirilmelidir. Tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinde artış yapılmalıdır. Lafa gelince 'sağlık hizmetleri ekip işidir, hepsini alkışlıyoruz' demekle olmuyor. Külfette ortak oldukları gibi bir hak verilirken de adaletli davranılmalıdır. Çalışma barışını bozarak, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını yok sayarak zamda adaletsizlik yaparak bir milim ilerleme sağlanmaz, aksine sağlık hizmetlerine bu tür işler zarar verir" diye konuştu.

Yapılan basın açılamasının ardından sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı'nın önüne yürüyerek slogan atıp dağıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarıAnkaraEylem
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