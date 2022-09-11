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Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

11 Eylül 2022 Pazar 09:15
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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