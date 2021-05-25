Ankara merkezli PKK/KCK operasyonunda 8 gözaltı

ANKARA, (DHA)

Ankara merkezli 4 ilde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'KCK Yürütme Konseyi'ne bağlı alan merkezlerinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bir kısmının 'kadro' olarak tabir edilen örgüt mensupları oldukları, Kandil alanında 30- 45 gün sözde eğitim aldıkları belirlendi.

Ankara'da istihbarat ve terörle mücadele şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde 'Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) Yürütme Konseyi'ne bağlı faaliyet gösteren örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalarda sözde 'Sosyal Alan Merkezi' içinde örgüte bağlı sözde 'Halk Sağlığı Komitesi' isimli yapı bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 8 şüpheli tespit edildi.

45 GÜN KANDİL'DE EĞİTİM

Kurulan özel soruşturma ekibince yapılan teknik takip ve soruşturma kapsamında alınan etkin pişmanlık ve gizli tanık ifadeleri sonucunda şüphelilerden bir kısmının 'kadro' olarak tabir edilen örgüt mensupları oldukları, Kandil alanında 30- 45 gün süren sözde eğitim aldıkları belirlendi. Sözde ideolojik eğitim verenler arasında ise üst düzey örgüt mensuplarının da bulunduğu, bu üst düzey örgüt mensupları arasında Duran Kalkan ve Nurettin Demirtaş'ın da bulunduğu saptandı.

SOSYAL ALAN VE KADIN ALANLARINDA GÖREVLENDİRME

Şüphelilerin, aldıkları silahlı genel eğitim sonrası sözde görevlendirmelerinin PKK/KCK tarafından sözde 'sosyal' alan veya 'kadın' alanlarına yapıldığı, bulundukları alanda terör örgütünün talimat ve propaganda stratejileri doğrultusunda ajitasyon, örgütlenme, eleman kazanma ve propaganda faaliyetlerini yönettikleri ortaya çıkarıldı. Yine bir şüphelinin 2014 yılında meydana gelen 6-8 Ekim olayları ve 2015 yılında meydana gelen hendek-barikat olayları sürecinde örgüt mensuplarının tedavi edilmesinde görev aldığı tespit edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Savcılık talimatı ve mahkeme kararı ile şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli İstanbul, Tunceli ve Van'da belirlenen adreslerine bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel kitaplara ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflara el koyuldu. Soruşturmanın genişletilerek çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.