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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
13 Ocak 2022 Perşembe 12:15
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Ankara ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS ve 2018 - 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 116 (yüz on altı) adet sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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