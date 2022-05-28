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Antalya'da hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı yaz günlerini aratmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 92 yıllık verileri incelediğinde mayıs ayında sıcaklık rekoru en son geçen yıl 17 Mayıs'ta 41.7 derece ile kırıldı. Bugün ise kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı da 25 derece olarak ölçüldü. Kent sakinleri ve yerli yabancı tatilciler Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluşturdu. Sahilde kimisi denize girdi kimi ise güneşlenmeyi tercih etti. Denizin ve sıcak havanın keyfini en çok çocuklar çıkardı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:17
Antalya'da hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü

ANTALYA, (DHA)

Antalya'da yaşayan Irak uyruklu Ray El Halk Musi, ailesinin sıcak havadan dolayı kenti çok sevdiğini ve sadece 2 ay çok sıcak olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi.

Denizin keyfini çıkaran Mustafa Yılmaz da eşiyle hafta sonunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Antalya'nın nemli ve sıcak olduğunu anlatan Yılmaz, "Diğer illere göre Antalya'nın daha sıcak olması benim sevdiğim bir yönü. Zorlandığımız günlerde oluyor sıcaklık nedeniyle ama genel olarak seviyoruz" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHava SıcaklığıSahilKonyaaltı Sahili
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