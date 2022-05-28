Antalya'da hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü

ANTALYA, (DHA)

Antalya'da yaşayan Irak uyruklu Ray El Halk Musi, ailesinin sıcak havadan dolayı kenti çok sevdiğini ve sadece 2 ay çok sıcak olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi.

Denizin keyfini çıkaran Mustafa Yılmaz da eşiyle hafta sonunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Antalya'nın nemli ve sıcak olduğunu anlatan Yılmaz, "Diğer illere göre Antalya'nın daha sıcak olması benim sevdiğim bir yönü. Zorlandığımız günlerde oluyor sıcaklık nedeniyle ama genel olarak seviyoruz" dedi.