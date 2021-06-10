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Araştırma Görevlisi Alınacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Haziran 2021 Perşembe 11:14
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Araştırma Görevlisi Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alacaktır.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Araştırma görevlisi alımına dair detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 10.06.2021 11:16
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