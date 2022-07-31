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Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

31 Temmuz 2022 Pazar 01:07
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Atatürk Üniversitesi’nin ilanda  yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Son Başvuru Tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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