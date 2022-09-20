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Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın

20 Eylül 2022 Salı 15:00
Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın

ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi'nin merkez yemekhanesinde yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı. 

Üniversite kampüsü içindeki merkezi yemekhanede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyürken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait araçlarla yangına müdahaleye başlandı. Üniversiteye araç girişine izin verilmezken, alevlere müdahale sürüyor. 

YANGINA MÜDAHALEYE TOMA DESTEĞİ

İtfaiye ekiplerinin Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Emniyet Müdürlüğü'nün toplamsal olaylara müdahalede kullandığı TOMA ile de destek veriliyor. 10 bin metrekare kapalı alanı olan ve aynı anda 2 bin kişinin yemek yiyebildiği yemekhanedeki yangını söndürme çalışmalarını, Vali Okay Memiş, Emniyet Müdürü Levent Tuncel ile Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da yerinde takip ediyor. 

VALİ MEMİŞ: YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Yangın söndürme çalışmalarını izleyen Vali Okay Memiş, yemekhanede başladığını ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü belirterek, olayda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Vali Memiş "Dumanla başlayan bir yangın birden bütün çatıyı kapladı. 112 ihbarından sonra 6 dakika içiresinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olaya müdahale etmeye başladı. Bununla birlikte rüzgarın da etkisiyle yangın artarak, genişleyerek devam etti. Yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde 22 ekiple beraber yüzlerce personelle müdahale ediyoruz. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı diyebiliriz. Soğutma çalışmalarına da başlayacağız. Yangına müdahalenin teknikleri var. Önce doğal gazı kestik, tüpler falan vardı. Biraz kontrollü olmak gerekir. Gördüğünüz gibi alanı emniyetimiz boşalttı. Emniyet'e ait TOMA'lar buraya geldi. Havalimanında acil müdahale için bekleyen araçları yönlendirdik. Orman müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale ediyor. Yangına müdahale edecek araçlar burada" diye konuştu.

 Atatürk Üniversitesi'nin bazı fakültelerinde öğrenimin başladığını bazılarının haftaya başlayacağını belirten Vali Memiş, 2 bin kişilik yemekhanenin yanması sebebiyle kimsenin mağduriyet yaşamayacağını da söyledi.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nce merkezi yemekhanede çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı üniversitemiz yerleşkesinde yer alan yemekhanede çıkan yangın, şehrimizin tüm ekiplerinin üstün çabasıyla kontrol altına alınmıştır. En büyük temennimiz herhangi bir can kaybının olmayışıdır" denildi. 

DHA

Son Güncelleme: 20.09.2022 16:25
Anahtar Kelimeler:
Atatürk ÜniversitesiYangın
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