AYM'nin yeni Ã¼yesi Muhterem Ä°nce yemin etti

ANKARA - TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi (AYM) Ã¼yeliÄŸine seÃ§ilen Muhterem Ä°nce, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle yemin etti.



AYM YÃ¼ce Divan Salonu'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, bakanlar, AYM BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Arslan ve AYM Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±. AYM BaÅŸkanÄ± Arslan, yargÄ± yetkisinin Anayasa'nÄ±n 9'uncu maddesi gereÄŸi TÃ¼rk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z mahkemeler tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Mahkemelere ve hakimlere ait olan bu yargÄ± yetkisi, baÅŸka herhangi bir kiÅŸiye veya organa devredilemez. AYM kararlarÄ±nda da vurgulandÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, hakimlere tanÄ±nan bir ayrÄ±calÄ±k deÄŸildir. Anayasa ile saÄŸlanan bu teminatÄ±n amacÄ±, adaletin dolaylÄ± dolaysÄ±z her tÃ¼rlÃ¼ etki, yÃ¶nlendirme ve baskÄ±dan uzak ÅŸekilde daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki gÃ¼ven ve inancÄ± yerleÅŸtirmektir" dedi.



'KUVVETLER AYRILIÄžI OLMADAN TEMEL HAKLARDAN BAHSEDÄ°LMEZ'



Arslan, yargÄ±ya yÃ¶nelik gÃ¼ven ve inancÄ±n sarsÄ±lmasÄ±nÄ±n bir demokratik hukuk devletinin baÅŸÄ±na gelebilecek en bÃ¼yÃ¼k felaketlerden biri olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, "Bu nedenle hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ anlayÄ±ÅŸÄ±, yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na halel getirecek, tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± konusunda toplumu ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸÃ¼recek her tÃ¼rlÃ¼ tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸtan kaÃ§Ä±nmayÄ± gerektirmektedir. DiÄŸer yandan yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, anayasal kimliÄŸi oluÅŸturan ilkelerin baÅŸÄ±nda gelen kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da bir gereÄŸidir. YargÄ±nÄ±n ve yargÄ±cÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± yerde kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerde de temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri koruyan bir anayasanÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan sÃ¶z etmek oldukÃ§a zordur. Zira anayasalarÄ±n temel iÅŸlevi, kamu gÃ¼cÃ¼nÃ¼n tek elde toplanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlamak suretiyle temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri gÃ¼vence altÄ±na almaktÄ±r" diye konuÅŸtu.



'ANAYASA YARGISININ EN UZUN 10 YILI'



AYM'nin varlÄ±k sebebi olan Anayasa ile temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri koruma gÃ¶revini en iyi ÅŸekilde ifa etme gayretinde olduÄŸunu belirten Arslan, "BugÃ¼nkÃ¼ tÃ¶ren vesilesiyle, Ã¼zerinden 10 yÄ±ldan fazla zaman geÃ§en kendi yemin tÃ¶renimi hatÄ±rladÄ±m. AYM'nin kuruluÅŸunun 50'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne denk gelmiÅŸti. HenÃ¼z bireysel baÅŸvuru baÅŸlamamÄ±ÅŸ, hÃ¼kÃ¼met sistemi deÄŸiÅŸmemiÅŸti. Aradan geÃ§en 10 yÄ±l, AYM aÃ§Ä±sÄ±ndan yeniliklerin ve tÃ¼rlÃ¼ zorluklarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nem olmuÅŸtur. AYM'ye bir yandan bireysel baÅŸvurularÄ± inceleme, diÄŸer yandan da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerini denetleme gÃ¶rev ve yetkisinin verilmesi, anayasa yargÄ±sÄ±nÄ±n alanÄ±nÄ± geniÅŸletmiÅŸ ve yeni sÄ±namalarÄ± beraberinde getirmiÅŸtir. Bu sÃ¼reÃ§te yaÅŸanan darbe giriÅŸimi ve Covid-19 salgÄ±nÄ± gibi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ durumlar, anayasa yargÄ±sÄ± alanÄ±ndaki deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ daha da sancÄ±lÄ± bir boyuta taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼m bu sebeplerle, sanÄ±rÄ±m bu dÃ¶nemi TÃ¼rk anayasa yargÄ±sÄ±nÄ±n en uzun 10 yÄ±lÄ± olarak nitelemek yanlÄ±ÅŸ olmaz" ifadelerini kullandÄ±.



AYM'nin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼Ã§lÃ¼klere raÄŸmen paradigmatik dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de tamamlayÄ±p; hak eksenli bir yaklaÅŸÄ±mla zengin bir iÃ§tihat oluÅŸturduÄŸunu aktaran Arslan, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:



"AYM'nin hak eksenli yaklaÅŸÄ±mla inÅŸa ettiÄŸi bu iÃ§tihat birikimi, bir yandan hukuk dÃ¼zeninin Anayasa ile uyumlu hale gelmesini saÄŸlamÄ±ÅŸ, diÄŸer yandan da temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin koruma alanÄ±nÄ± geniÅŸleterek standartlarÄ± yÃ¼kseltmiÅŸtir. Mahkememiz, bilhassa 10'uncu yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bireysel baÅŸvuruyla birlikte, yaÅŸama hakkÄ±ndan ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, adil yargÄ±lanma hakkÄ±ndan Ã¶rgÃ¼tlenme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar, tÃ¼m anayasal hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin korunmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli kararlar vermiÅŸ ve vermeye devam etmektedir. AYM, bu sÃ¼reÃ§te her zaman demokratik hukuk dÃ¼zeninin yanÄ±nda olmuÅŸ, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri korumak iÃ§in yoÄŸun bir uÄŸraÅŸ vermiÅŸtir. Bunu yaparken de ne yargÄ±sal aktivizme ne de kendini sÄ±nÄ±rlama yoluna tevessÃ¼l etmiÅŸtir. Mahkememiz istikrarlÄ± bir ÅŸekilde bir yandan Anayasa'nÄ±n Ã§izdiÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸmadan, diÄŸer yandan da kendisine tanÄ±nan anayasal ve yasal yetkileri kullanmaktan imtina etmeden gÃ¶revlerini hakkÄ±yla ve hassasiyetle yerine getirmenin Ã§abasÄ± iÃ§inde olmuÅŸtur."



Arslan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Muhterem Ä°nce'nin Ã¶zgeÃ§miÅŸi okundu. Ä°nce, ardÄ±ndan kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±karak yemin etti. Daha sonra Ä°nce'ye AYM BaÅŸkanÄ± Arslan tarafÄ±ndan kisvesi giydirildi.