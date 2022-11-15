Bakan BozdaÄŸ: Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 50'ye yÃ¼kseldi

ANKARA - AdaletÂ BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Ä°stanbul'daki bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye, terÃ¶rle mÃ¼cadelesine dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de kararlÄ±lÄ±kla devam ediyor. SaldÄ±rÄ± ile ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 50 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. HiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da baÅŸarÄ±lÄ± olamayacak" dedi.



TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu, AK Parti BingÃ¶l Milletvekili Cevdet YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n bÃ¼tÃ§esini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±. Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, komisyona sunum yapmadan Ã¶nce Ä°stanbul'daki bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtu. Bakan BozdaÄŸ, saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri insanlÄ±k dÃ¼ÅŸmanlarÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye terÃ¶rle mÃ¼cadelesine dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de kararlÄ±lÄ±kla devam ediyor. SaldÄ±rÄ± ile ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 50 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. HiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik oyunda ve saldÄ±rÄ±da baÅŸarÄ±lÄ± olamayacak" dedi.



'TEMEL HAK VE HÃœRRÄ°YETLERÄ° GÃœÃ‡LENDÄ°RDÄ°K'



ArdÄ±ndan 2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e sunumunu yapan Bakan BozdaÄŸ, AK Parti hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde yapÄ±lan hizmetleri anlatarak, "Demokrasinin standartlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesi, hukuk devletinin tahkim edilmesi, yargÄ±nÄ±n tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ve hak arama yollarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok konuda reformlar gerÃ§ekleÅŸtirdik, temel hak ve hÃ¼rriyetleri gÃ¼Ã§lendirdik. KadÄ±nlar iÃ§in pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ilkesini benimsedik. Ã‡ocuk haklarÄ±nÄ± ilk defa anayasaya koyarak Ã§ocuÄŸun Ã¼stÃ¼n yararÄ±nÄ± ve her tÃ¼rlÃ¼ istismara, ÅŸiddete karÅŸÄ± Ã§ocuklarÄ± korumayÄ± devlete ve idareye anayasal bir gÃ¶rev olarak yÃ¼kledik. Sendikal haklarÄ± geniÅŸlettik ve gÃ¼Ã§lendirdik. Memurlar ve diÄŸer kamu gÃ¶revlilerine toplu sÃ¶zleÅŸme yapma hakkÄ± verdik. Cumhuriyetimizin hukuk devleti vasfÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdik. YargÄ±lamalarÄ±n makul sÃ¼rede tamamlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak Ã¶nemli adÄ±mlar attÄ±k. Hakim, savcÄ± ve personel sayÄ±larÄ± ile ilk derece genel ve ihtisas mahkemelerinin sayÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±k. Teknolojinin yargÄ±da daha etkin kullanÄ±mÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k" dedi.Â



'YENÄ° ANAYASA, VAZGEÃ‡Ä°LMEZ HEDEFÄ°MÄ°ZDÄ°R'



Bakan BozdaÄŸ, geÃ§en haftalarda aÃ§Ä±klanan 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' adÄ± altÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n en Ã¶nemli baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da yeni bir anayasa olduÄŸunu vurgulayarak,Â "Herkesin ve her kesimin kendini hÃ¼r hissettiÄŸi ve katkÄ± verdiÄŸi demokratik bir ortamda yeni anayasa yapmak, bizim deÄŸiÅŸmez ve deÄŸiÅŸtirilemez gÃ¼ndemimizdir; vazgeÃ§ilmez hedefimizdir. TÃ¼rkiye'de yeni anayasayÄ± parti programÄ±na ve seÃ§im beyannamesine koymayan parti neredeyse yoktur. Bu gerÃ§ekliÄŸe raÄŸmen bugÃ¼ne kadar TÃ¼rkiye'de maalesef yeni anayasa yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye'de herkesin ve her kesimin Ã¼zerinde mÃ¼ttefik olduÄŸu halde yapamadÄ±ÄŸÄ± tek ÅŸey yeni anayasadÄ±r. Cumhuriyetimizin ikinci yÃ¼zyÄ±lÄ±na ve diÄŸer bir anlatÄ±mla TÃ¼rkiye yÃ¼zyÄ±lÄ±na, yeni anayasa ile baÅŸlamak Ã¼lkemizi ve milletimizi daha da gÃ¼Ã§lendirecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yÃ¼zyÄ±lÄ±nÄ± 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' olarak inÅŸa edebilmemiz iÃ§in, yeni ve sivil bir anayasaya olan ihtiyacÄ±mÄ±z tartÄ±ÅŸmasÄ±zdÄ±r" diye konuÅŸtu.



Bakan BozdaÄŸ, hakim ve savcÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 2002 yÄ±lÄ±nda 9 bin 349, bugÃ¼n iseÂ 22 bin 747 olduÄŸunu belirterek, "Yani yÃ¼zde 143 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. 2002 yÄ±lÄ±nda 100 bin kiÅŸiye dÃ¼ÅŸen hakim sayÄ±sÄ± 9,40, savcÄ± sayÄ±sÄ± 4,97 iken, 2021 yÄ±lÄ± sonu itibariyle 100 bin kiÅŸiye dÃ¼ÅŸen hakim sayÄ±sÄ± 18,07, savcÄ± sayÄ±sÄ± ise 8,84'e yÃ¼kseltilmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.



Bakan BozdaÄŸ, bakanlÄ±ÄŸÄ±n 2023 yÄ±lÄ± toplam bÃ¼tÃ§esinin ise 75 milyar 603 milyon 176 bin TL olarak Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â