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Bakan Karaismailoğlu: "Biz tarih yazmış bir milletiz"

Bakan Karaismailoğlu: Biz gemileri sadece denizden değil, karadan da yürütmüş, tarih yazmış bir milletiz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Temmuz 2021 Perşembe 13:46
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Bakan Karaismailoğlu: "Biz tarih yazmış bir milletiz"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Bu yıl 95. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı da aziz milletimizin denizlerine ve denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından, Beşiktaş Meydanı'nda, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıldönümü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Saygı duruşundan bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk Bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan program kapsamında Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dua okundu. 


 

"TÜRKİYE DENİZCİLİKTE KARAR VERİCİ ÜLKE KONUMUNA YÜKSELMİŞTİR"

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk milletinin denizlere ve denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtı olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Gururla söylemek istiyoruz ki; son yıllarda devlet desteğini de arkasına alan denizcilik sektörümüz ülkemizi gururlandıracak başarılara yelken açmıştır. Kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırlarına sahip ülkemiz için attığımız her adımda, milletimizin denizle yeniden buluşması öncelikli hedefimiz. Kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırlarına sahip ülkemiz için attığımız her adımda, milletimizin denizle yeniden buluşması öncelikli hedefimiz." diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi denizci millet, denizci ülke konumuna tekrar yükselmesine önayak olduğunu ve uluslararası denizcilik arenasındaki yerini de ön sıralara taşımayı başardığını söyledi. 

Karaismailoğlu, konuşmasının sonunda, dünya deniz tarihine damgasını vuran başta Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere, Turgut Reis, Oruç Reis, Hızır Reis, Kemal Reis, Piri Reis ile büyük Türk denizcisi ve leventlerini rahmet ve minnetle andığını bildirdi.


 

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI

Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler deniz kenarına geçerek deniz şehitleri için iskeleden denize çelenk bıraktı ve karanfil attı. Burada bir süre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığına ait gemi ve botların gösterisiyle denizde gökkuşağı oluştu. Karaismailoğlu, beraberindekilerle deniz kenarında fotoğraf çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluDenizcilik Ve Kabotaj Bayramı
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