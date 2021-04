Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ile ilgili her türlü hukuki süreç yürütülecek

ANKARA - Bakan Kurum, Ankara'da inşaat kazısı sırasında hasar gördüğü için kontrollü yıkılan Açelya Apartmanı çevresinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'a Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti. Bakan Kurum, yapılan kontrolsüz kazı nedeniyle hasar gören Açelya Apartmanı'nı yıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, yıkımı büyük titizlikle yürüttüklerini kaydetti. Kurum, "Açelya Apartmanı'nda eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30'ar bin lira eşya yardımı, kiracı kardeşlerimize 2 bin 500 lira taşınma yardımı, ev sahibi kardeşlerimize de 5 bin 750 lirası peşin olmak üzere her ay 1150 lira kira yardımı vermek üzere süreci yürütüyoruz. Şu an 10 binanın hemen hemen tamamı boşaltıldı, 2 dairemiz kaldı. Bugün itibarıyla 10 bina için taşınma işlemini de tamamlamış olacağız. Akabinde en geç 1 ay içinde inşa sürecini başlatıp 1 yıl içinde de daha önce Kartal'da, İzmir'de, Elazığ'da olduğu gibi Çankaya İleri Mahallesi'nde de vatandaşlarımızın yarasını saracağız" diye konuştu.



'İNCELEME DEVAM EDİYOR'



Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Kurum, istinat duvarıyla ilgili belediye ihmalinin olduğu yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"Artık sadece depremlerimizde binalarımız yıkılmıyor. Kartal'da 21 canımızı kaybettiğimiz Yunus Apartmanı'nda, Kağıthane'de, Çankaya İleri Mahallesi'nde birçok bina artık kendiliğinden yıkılır hale geldi. Gerek ihmal gerek yanlış imalat sebebiyle binalarımızda hasarlar oluşuyor. Bu hasarlar hem etraftaki binalara hem vatandaşlarımıza hasar verir hale geldi. Bu sürece ilişkin amacımız kimseyi suçlamak değil. Vatandaşlarımızla yapılan görüşmeler, incelemeler hem İçişleri Bakanlığı'mızca hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'mızca yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın 3 ay önce müracaatları olduğu, bu müracaata ilişkin buradaki kazı esnasında Açelya Apartmanı'na risk teşkil eden durumun olduğunu bildirmişler. Belediyemiz yerinde inceleme yapmış. Bizim incelememiz devam ediyor."



'İHMALİ YAPANLARA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ YÜRÜTÜLECEK'



Bakan Kurum, hukuki sürecin devam ettiğini ve konuyla ilgili gerekli tahkikatın yapılacağını belirterek, her türlü cezai işlemin de yürütüleceğini vurguladı. Kurum, şöyle konuştu:



"Bir inşaat kazısından dolayı 900 vatandaş 1 haftadır dışarıda. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecektir. Gelinen noktada hem belediye başkanlarımızdan hem vatandaşlarımızdan ricam şudur; çok daha hassas davranmak zorundayız. Sadece kendi canımızı değil komşularımızı, mahallemizi ilgilendiren süreçlere ilişkin belediyelerimizin çok daha keskin tedbirler alması gerekmektedir. İnşaat kazısı esnasında istinat duvarının daha güçlü hale getirilmesi gerekiyorsa kazıklı istinat duvarı yapılması gerekiyorsa zemin iyileştirilmesi yapılması gerekiyorsa bunların hepsinin yapılması noktasında talimatlarımız belediye başkanlarımızdadır. Bu noktada hukuki süreç ve cezai müeyyideyle alakalı adalet bakanımızla da görüştük. Daha sert tedbirlerin alınmasıyla ilgili süreci takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de eğer burada bir ihmal söz konusuysa müeyyideler çok daha sert ve keskin olacak. Biz bu sürecin yakın takipçisi olacağız."



'İHMAL OLDUĞU KESİN'



Ruhsat sürecini Çankaya Belediyesi'nin yürüttüğünü söyleyen Bakan Kurum, "Biz gerekli tüm incelemeyi yapıyoruz. Şu an konuşmak için erken. Ne Çankaya Belediyesi ne de başkası zarar gelsin istemez; ama bir ihmal olduğu da kesin. Gerekli tahkikat yapılıyor ona ilişkin süreci hukuki boyutuyla devam ettireceğiz" dedi.



Bakan Kurum, açıklamasının ardından incelemelerine devam etti. Kurum, evini boşaltanlarla da sohbet ederek, yaşanan mağduriyetlerin giderileceğini söyledi.