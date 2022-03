Bakan Özer: 2022 yılında İstanbul'a 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'daki Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılında İstanbulumuza 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdık. Atamalarda da İstanbul'u merkeze aldık" dedi.



Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Bakan Özer, kız çocuklarının okullaşma oranında ciddi artışlar olduğuna dikkat çekerek, "Eğitim yatırımlarını artırma noktasında en fazla yatırımın yaptığımız il İstanbul. 2022 yılında İstanbulumuza 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdık. Atamalarda da İstanbul'u merkeze aldık" dedi.





"DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI OECD ORTALAMALARINA ULAŞTI"



Son 19 yılda 81 ilde tüm ilçelerde ciddi bir eğitim seferberliğinin olduğunu belirten Özer, "Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak, gençlerimizin okullarla buluşmasını güçlendirmek için devasa yatırımlar yapıldı. Bir taraftan öğrencilerimizin eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları artarken aynı zamanda derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da OECD ortalamalarına ulaştı. 2000'li yıllarda ortaöğretim kurumlarındaki okullaşma oranları yüzde 44'ken bugün yüzde 90'a ulaştı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları 2000'li yıllarda yüzde 14'ler seviyesinden bugün yüzde 45'ler seviyesine ulaştı. 2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bin civarında öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmenden bahsediyoruz. Eğitimin tüm kademelerinde OECD ülkelerinin 1950'li yıllarda ulaşmış oldukları hedeflere biz maalesef 70 yıl gecikmeli ulaştık. Burada Cumhurbaşkanımız gibi bir liderin liderlik etmesi olmasaydı bu yatırımların yapılabilmesi mümkün değildi" diye konuştu.





"ÖĞRETMENLERİMİZİN YÜZDE 59'U KADINLARDAN OLUŞMAKTADIR"



Bakan Özer, annelerin, öğretmenlerin ve tüm kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Eğitim seferberliğinden en fazla yararlananların kadınlar olduğunu ifade eden Bakan Özer, "2000'li yıllarda 500 bin öğretmenimizin yüzde 40'ı kadın iken bir taraftan öğretmen sayısı 1.2 milyona ulaşırken bugün itibarıyla hamdolsun öğretmenlerimizin yüzde 59'u kadın öğretmenlerimizden oluşmaktadır. Yine eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları artarken kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında da ciddi bir artış oldu. Ortaöğretimde 2000'li yıllarda kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 39'muş, bugün yüzde 88. Yükseköğretimde 2000'li yıllarda kadınların okullaşma oranı yüzde 11, bugün yüzde 48 buçuk. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu eğitimi seferberliğinden en fazla yararlananlar kız çocuklarınız ve kadınlarımız oldu" şeklinde konuştu. Bakan Özer, Emine Erdoğan'ın da kız çocuklarının okullaşma oranını artırmak için ciddi seferberlikler yaptığını hatırlattı.





YAYGIN EĞİTİMDE DE KADINLARIMIZIN DESTEKÇİSİ OLUYORUZ



Örgün eğitim haricinde yaygın eğitimde de kadınların sürekli destekçileri olduğunu belirten Özer, "2021 yılında bu düzenlemiş olduğumuz kurslara bir buçuk milyon kadınımız katılmış. 2022 yılında 2 ayda düzenlemiş olduğumuz kurslara 1.3 milyon vatandaşımız katıldı ve bu vatandaşlarımızın yüzde 70'ini de kadınlar oluşturmakta. Bir taraftan kız çocuklarımızın okullaşma oranını artırırken bir taraftan kadınlarımızın eğitim sistemindeki temsiliyetini artırırken, diğer taraftan kadınlarımızın yaygın eğitime erişimlerini artırmak için de her türlü imkanı seferber ediyoruz. Biz kadınlarımızı nasıl güçlü hale getirebilirsek toplumumuzda o kadar güçlü olur" dedi.





HER KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASINDA İLÇEMİZE OKUL KAZANDIRMAYA GAYRET EDİYORUZ



Konuşmasına Kadınlar Günü'nü tebrik ederek başlayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Bizler kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir proje, bir okul, bir yıl… Yani her yıl bir projede bir okul inşa etmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız her kentsel dönüşüm çalışmasında şehrimize, ilçemize bir okul kazandırmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.





8 BİN 500 METREKARE ALANA İNŞA EDİLDİ



8 bin 500 metrekare alanda inşa edilen 32 derslikli okulda; 700 metrekare alana sahip 200 kişi seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarları, bilişim atölyesi, müzik atölyesi, tasarım beceri atölyesi, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alıyor.