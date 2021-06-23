Bakan Pakdemirli: Kuraklıkla mücadele ediyoruz

TUNCELİ,(DHA)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tunceli'ye yaptığı ziyarette, kuraklıkla mücadeleye değinerek, "Ülkemizde kuraklıkla mücadele ediyoruz. Tunceli'de de benzer durum söz konusu. Özellikle sonbahar dönemi için hibe tohum projesi de başlatıyor olacağız Tunceli özelinde. Ormancılık alanında 580 bin fidan dikeceğiz. Ama Tunceli'de 2 milyona yakın fidan üreteceğiz" dedi.

Tunceli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarına Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek başladı. Vali Özkan ile yaptıkları toplantıda Tunceli'nin ihtiyaçlarını, gereksinimlerini konuştuklarını anlatan Bakan Pakdemirli, "Yapmış olduğumuz hazırlıklarla beraber Tunceli özelinde neler yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Tarım, her zaman dediğimiz gibi stratejik bir sektör. Bu anlamda siyasetle bir işimiz olmaz. Tunceli'ye de 81 ile yaptığmız işlerin ayarında ve ötesinde bir hazırlıkla geldik. Bu toplantı esnasında Tunceli'nin röntgenini de çekme şansızım oldu. Tunceli, biyo çeşitliliğin bir kavşak noktasıdır Türkiye'de" dedi.

'KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINA BAŞVURUN'

Bakan Pakdemirli, Tunceli'de kırsal kalkınma projeleri için 15 milyon lira ödenek ayırdıklarını ifade ederek, yatırımlara başvurulması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Burada bitkisel üretimi geliştirmek son derece önemli. 5 tane yeni proje başlatıyoruz. 5 bin 600 dekar alanda fasulye, nohut ekimi, 10 bin dekar alanda buğday ekimi, 6 bin dekar alanda yonca, korunga ekimi ve kaba yem üretimi, 1500 dekarlık alanda yem bezelyesi ve 45 bin dekar alanda mera ıslah projesini yapacağız. 22 yılda yapılan mera ıslahını, biz bu yıl Tunceli'de valimizin desteğiyle yapacağız. Buraya 2,5 milyon liralık kaynak aktardık. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 15,2 milyon lira Tunceli'ye ayırdık. Ben buradan tüm Tuncelili hemşehrilerimize sesleniyorum, kırsal kalkınma yatırımları destek kapsamında bize ne proje verirlerse, bu projelerin bir eksiği olmadığı sürece biz projeleri kabul edeceğiz. Çemişgezek'te Antep fıstığı projemiz devam edecek. Bununla Tunceli ekonomisine en az 15 milyon lira ek gelir sağlanmasını hedefliyoruz. Her alanda olduğu gibi hayvancılık alanda da Tunceli'ye pozitif ayrımcılık yapacağız ve yapmaya devam ediyoruz. Bedava süne tohumlama hizmetimiz başlıyor. Arı üreticilerimizin ekipman alımı için hibe veriyoruz."

'TUNCELİ'DE 2 MİLYONA YAKIN FİDAN ÜRETECEĞİZ'

Türkiye'deki kuraklık sorununa da değinen Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde kuraklıkla mücadele ediyoruz. Tunceli'de de benzer durum söz konusu. Özellikle sonbahar dönemi için hibe tohum projesi de başlatıyor olacağız Tunceli özelinde. Ormancılık alanında 580 bin fidan dikeceğiz. Ama Tunceli'de 2 milyona yakın fidan üreteceğiz. Orman köylüsü ve ailelere Or-Köy kredi desteğimiz 400 bin lira civarındaydı bunu 2 milyon liraya çıkardık" diye konuştu.