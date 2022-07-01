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Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bartın'da inceleme

01 Temmuz 2022 Cuma 15:02
Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bartın'da inceleme

BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin etkilediği Bartın'da incelemelerde bulunarak, "Yapacağımız ilk iş, Kozcağız Barajı'nın su tutmasını sağlamak, ikinci iş hemen Kozcağız Çayı'nın ıslahına başlayabilmek" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, bölge halkıyla sohbet ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Bakan Soylu, "Bartın'da yapacağımız ilk iş Kozcağız Barajı’nın su tutmasını sağlamak, ikinci iş hemen Kozcağız Çayı’nın ıslahına başlayabilmek, Bartın Irmağı’nın altını gemi ile taramak. Burada temel mesele şu; şehir dikey bir şehir olmadığı için denizle dere ile şarj etmiyor ve gitmiyor. Yani yağmur denize şarj etmiyor ve bu su gitmediği için de su geri geliyor. Su geri geldiği için siz ne kadar ne yaparsanız yapın geri geliyor" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluBartınInceleme
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