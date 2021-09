Bakan Soylu, itfaiyecileri kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, itfaiyecileri kabulünde, "İtfaiye teşkilatının gayretine, kabiliyetine, samimiyetine ve fedakarlığına, cansiparane mücadelesine, ölüm dahil her riski alıp ormandan börtü böceğe, hayvana, eve, insana kadar her şeyi kurtarmaya yönelik azmine hayranız" dedi.



Bakan Soylu, makamında Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği üyelerini kabul etti. Soylu, teşkilatın 307'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, yalnız teşkilatta değil dünyada da çok şeyin değiştiğini, karşı karşıya kalınan tehdit, afet ve yangın türlerinin farklılaştığını söyledi. Soylu, "Tulumbacılar zamanında ev ve çarşı yangınları vardı, bugün sanayi tesislerindeki kimyasal madde depolarındaki fabrikalardaki çok daha tehlikeli yangınlara müdahale ediyorsunuz. Bunu hem çok yüksek kapasiteyle yapıyorsunuz hem de Allah'a hamdolsun iyi bir donanımla bilgi ve teknolojiyle beraber gerçekleştiriyorsunuz, kabiliyetiniz de var. Size ne söylesem azdır çünkü birçok deprem, yangın, sel, çığ, kaya düşmesi, bütün bunlarla alakalı her yerde birbirimizle dayanışma ve mesai arkadaşlığı ortaya konuldu. Önce geldiniz, en son terk ettiniz. Belediyelerimize de bu konuda ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Çünkü çok imkan sağlanıyor ve bu imkanlarla beraber de iyi bir enerji birlikteliği oluşturuluyor" dedi.



'İTFAİYE TEŞKİLATININ GAYRETİNE HAYRANIZ'



Bakan Soylu, bakanlık olarak özellikle son 2 yıldır yoğun afet gündemi içinde yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"İtfaiye teşkilatının gayretine, kabiliyetine, samimiyetine ve fedakarlığına, cansiparane mücadelesine, ölüm dahil her riski alıp ormandan börtü böceğe, hayvana, eve, insana kadar her şeyi kurtarmaya yönelik azmine hayranız. İtfaiye teşkilatları dünyadaki değişime çok önemli bir şekilde uymuş ve kendisini de çok ciddi bir şekilde geliştirmiştir. Bugün ikmal ettiğiniz 307 yılı sadece bir takvim hesabı olarak görmemek gerekir. Sizlerin yangına veya bir afete koşarken hissiyatınız, duygunuz, cesaretiniz, zor durumda kalan bir vatandaşımıza el uzattığınızdaki o gayretiniz, acil bir duruma müdahale yaparken gösterdiğiniz fedakarlık, mesleki kabiliyetleriniz, becerileriniz, meslek büyüklerinizin sizlere aktardıkları, mesleğe yeni giren arkadaşlarımıza aktaracaklarınız hep bu 307 yılın getirdiği kültürün bir neticesidir."



Bakan Soylu, ziyaret sırasında, kendisine hediye edilen itfaiye personeli teçhizatını giydi. İtfaiyeciler de Soylu'ya 'itfaiyeci duası'nın yazılı olduğu tablo hediye etti.



Bakan Soylu, daha sonra Elazığ'dan gelen köy ve mahalle muhtarlarını kabul etti.