Bakan Soylu: Kadıköy’deki patlamada terör bağlantısı göremedik

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili, "Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an göremedik. Soruşturma yürütülüyor. 30’a yakın kişinin ifadesi alındı" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 'polis intiharları' konulu basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, kolluk kuvvetlerinin hedef haline getirildiğini belirterek, "Polis intiharları meselesinde FETÖ tarafından başlayan ve hakikaten hepimizi üzen bir olayı farklı bir noktaya çekmek için çabayı görüyorum. 2016 yılında da bakanlığa geldiğimizde bu alaylarla karşı karşıyaydık. 2016 yılından itibaren bu olayı görünce 3 ayrı çalışma hazırlattık. Şu anda 11 aydır yürüyen bir bilim kurulu da oluşturduk ve çalışmayı sürekli yapıyoruz. Biz bir aileyiz, polis ailesi. Elbette ki ailenin kendi adına yaşadığı heyecanlar, sorunlar, mutluluklar, iyi, sıkıntılı günler olacaktır. 'Bu ailenin sadece işinden istifade edelim, görevlerini yapsınlar, sonrasına karışmayalım' şeklinde bir yaklaşımımız olamaz" diye konuştu.



'POLİS İNTİHARLARI 44’E DÜŞTÜ'



Bakan Soylu, emniyet teşkilatındaki personel sayısının 2016-2022 yıllarında 267 bin 155’ten, 336 bin 970’e çıktığını belirterek, "Buna karşılık 1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022’de ise 44 olmuştur. Yani toplam personel sayımız arttığı halde, bu vakalarda azalış yaşanmıştır. Tam yıl olarak kıyaslarsak da 2016’da vaka sayısı 63, 2020 yılında vaka sayısı 39'dur. Burada sadece 2021 yılında pandemi sonrasında vaka sayılarında bir artış yaşanmış; 2021 yılının tamamında 89 vaka görülmüştür. 2021 yılının 1 Ocak- 10 Ekim dönemi vaka sayısı 70, bu yıl ise 44’tür. Yani burada da bir azalma, önceki yılların seviyesine dönüş söz konusudur. Vakaların toplam personel sayısına oranına baktığımızda, 2021 yılı hariç genel bir artışın veya artış trendinin olmadığı görülmektedir. Türkiye'de meydana gelen intihara teşebbüs olayları 100 binde 46'ya kadar gidiyor. Polisimizdeki intihar teşebbüsü kaç? 100 binde 40'larla 100 binde 30'lar arasında. Bu yıl itibarıyla 100 binde 24 civarında" dedi.



'MESLEKİ STRES KAYNAKLI VAKA 4'TÜR'



Soylu, aile olarak intihar olaylarının her yönüyle ilgilenmekle mükellef olduklarını vurgulayarak, "Her olaydan sonra bizim yaptığımız ilk önce teftiş kurulumuzun özellikle intihar konusundaki bir vesileyle nedenlerini burada değerlendirmek. Bu nedenlere baktığımız zaman 'evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler' yüzde 22,5; bunun 4'te 1'i ailevi meselelerden kaynaklanıyor. Son 2-3 yılda sanal bahis, şans oyunları ve kripto para konusunda yüzde 29,3. Bu olayların sebeplerine baktığımızda 2021 ve 2022 olaylarında, ilk sırada evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler olduğunu görüyoruz. Geçen yıl ve bu yıl toplam 133 vakanın 30’u, evlilik ve ailevi sebeplerden kaynaklanmıştır. İkinci sıradaki 'ekonomik' sebeplerdir; 39 vaka da bu şekildedir. Buradaki ekonomik sebeplerin detayında ise kripto para ve sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar, göze çarpmaktadır. 'Psikiyatrik rahatsızlıklar'; bunun sayısı 17'dir. 5'inci sebep 'duygusal' sebeplerdir; yani karşı cins tarafından reddedilme, ilişkinin yürümemesi gibi konulardır. Burada da toplam 9 vaka vardır. 'Mesleki stres' faktörleri dediğimiz sebeplerden kaynaklı vaka sayısı ise geçen yıl ve bu yıl toplam 4'tür" diye konuştu.



EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNDE 1 GÜN İZİN



Bakan Soylu, polis intiharlarını azaltmak için yaptıkları çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:



"2016 yılında psikologlarımızla gerçekleştirilen görüşme sayımız 6 bin 328’di, 2021’de bu sayı 150 bin 473 olmuş, bu yıl da halen 92 bin 43 olarak gerçekleşti. 2016 yılından bugüne kadar toplam görüşme sayımız ise 348 bin 666’dır. Öte yandan ‘öğren-fark et-yardım et’ adlı bir proje yaptık. Bu proje kapsamında teşkilatımızdaki psikologlarımız ve üniversitelerimizle iş birliği yaparak bir saha raporu hazırladık ve ruh sağlığı, iletişim becerileri, empati, öfke kontrolü, stres yönetimi, aile içi iletişim, bütçe yönetimi, finansal okuryazarlık gibi konularda eğitimler düzenledik. Mesela personelimize evlilik yıl dönümlerinde 1 gün izin kullandırıyoruz. 2020 yılında 43 bin personelimize evlilik yıldönümü izni kullandırmıştık, bu yıl halen 56 bin personelimize bu izni kullandırdık. Yine önemli bir konu, mesai saatleriyle ilgiliydi. Tüm illerde vardiyalı grup sistemi ile çalışan birimlerde 12/24 sistemini tamamen kaldırdık, onun yerine 12/36 ve 8/24 sistemine geçtik. Bir kısım polisimiz doğal olarak 9/17 görevi yapmaktadır. Ayrıca personelimizin yıllık izinleri yaz ve kış aylarında olmak üzere iki dönem halinde kullandırılmaya başlanmıştır. Teşkilat tarafından yakın takip edilen polis radyomuzda da yine bu konuda görevli psikologların katılımıyla programlar yapıyoruz. Maddi anlamda da tedavi, vefat, doğal afetler gibi zor zamanlarında da Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı eliyle personelimize katkı sunuyoruz."



'ŞU ANA KADAR TERÖR BAĞLANTISI GÖRMEDİK'



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Soylu, Kadıköy’de meydana gelen patlamaya ilişkin "İstanbul itfaiyesi, patlamanın nereden kaynaklanabileceğini değerlendirirken ilk bilgilere göre sayın valimize 'Doğal gaz patlaması olabilir' dedi. Vali bey de olay yerinden böyle bir bilgi paylaştı. Binanın içine girilince değerlendirme yaptılar, doğal gazdan olamayacağı konusu ortaya çıktı. 3 işinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. ‘Özbekler orada bomba imha ediyorlardı’ dendi. İlk paylaşımların önemli bir bölümü yüzde 30'u FETÖ'nün, terör örgütünün bot hesapları. Olay terör de olabilir, olmayabilir de. Maalesef 1959 doğumlu M.K., yakınlarının ve akrabalarının şizofren hastaları olduğunun söylendiği, sol ayağının kesik olduğu ve evinin çöp eve döndüğü tespit edildi. Evde metal parçalar, toz halinde 1 yıldır havai fişek malzemesi ve kurusıkıdan bozma tabanca bulundurduğu, 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle de irtibatın olduğu, İsviçre'de adam öldürmeden dolayı 2012-2019 yıllarında Türkiye'de ceza alan ve kendi kendine yaşayan bir kişiden bahsediyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an göremedik. Soruşturma yürütülüyor. 30’a yakın kişinin ifadesi alındı. Patlamaların art arda 3 defa olmasının nedeni hem normal tüp hem de oksijen tüpü patlamış. Biz şu ana kadar bir terör bağlantısı göremedik" diye konuştu.



'BU ŞIMARIKLIĞI VEREN CHP'



Bakan Soylu, sokak olayları üzerinden HDP’li vekillerin polis teşkilatına yönelik açıklamalarıyla ilgili ise "Bunlar bizim aklımızla dalga geçiyorlar. PKK'ya teslim olmuş bir topluluk. Kendisine yapılan dağdaki hakaretleri iyi bilir; ama sesini çıkaramaz, ödü kopar. Apo için bir bebek katili için milletvekilleri çıkacaklar sonra da diyecek ki 'Demokratik siyasete darbe vuruluyor, izin verilmiyor'. Bir milim dahi yürümelerine bu konuda izin vermeyiz. Bu konuda kararımız nettir ve açıktır. Ömer Öcalan denen müptezelin söylediği de içindekini dışına fışkırtıyor. Kendi aralarında toplanıp fıs fıs konuştuklarını, oradan aldıkları şımarıklıkla bunları söylüyor. Bu şımarıklığı onlara veren de CHP'nin kendisidir. Maalesef eskiden milli meselelerde siyasi partilerin bir hassasiyeti olurdu. Bu hassasiyet ortak bir hassasiyet olurdu. Ana muhalefet partisi bu hassasiyeti tamamen ortadan kaldırmış, 'İktidarın karşısında ne olursa olsun' diyen, 'Ben HDPKK'nın oylarına talibim’ diyen bir anlayışa sahip. Onlar için polise atılan tokat da mubah. Terör örgütleri bitiyor; ama maalesef bu konuda üzülen ana muhalefet partisi, şımartılan HDPKK'nın sözde milletvekilleri. Gazi Meclis'e yakışmayan tamamen PKK'nın siyaset unsurları" dedi.



Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Bugün de 1,5 ton İstanbul Haramidere’de Meksika’dan gelen marihuana yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı" diye konuştu.