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Bakan Soylu: Şehitler tepesi boş kalmıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Şubat 1993'te uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis için Cebeci Askeri Şehitliğindeki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Bakan Soylu, "Şehitler tepesi boş kalmıyor. Allah bizi onlara mahcup etmesin" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2021 Çarşamba 15:37
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Bakan Soylu: Şehitler tepesi boş kalmıyor

ANKARA - Bakan Soylu, 17 Şubat 1993'te Güvercinlik'teki askeri üsten Diyarbakır'a gitmek üzere havalandıktan sonra uçağının Yenimahalle Posta İşletme Merkezi bahçesine düşmesi sonucu yaşamını yitiren Orgeneral Bitlis için Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Kur'an-ı Kerim’in okunduğu ve duaların edildiği törende Soylu, Bitlis’in mezarına karanfil bıraktı. Bakan Soylu, ardından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ile 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen bombalı terör saldırısı şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Soylu, Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in kabrini ziyaret eden ailesiyle de sohbet etti.

Bakan Soylu, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 17 Şubat’ın hem Merasim Sokak katliamının yıl dönümü, hem de Eşref Bitlis Paşa’nın ölüm yıl dönümü olduğunu belirterek, "Hem şehitlerimizi hem de Gara’da şehit olan iki komutanımızı ziyaret ettik. Şehitler tepesi boş kalmıyor. Allah bizi onlara mahcup etmesin" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluGenel Komutanı Orgeneral Eşref BitlisCebeci Askeri Şehitliği
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