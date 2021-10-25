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Bakan Yanık: Yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Ekim 2021 Pazartesi 14:31
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Bakan Yanık: Yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız" dedi.

Bakan Yanık, ekim ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamındaki ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi. Bakan Yanık, eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 51,6 milyon TL destek sağlıyoruz" dedi. Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına da 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini ifade ederek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 23,5 milyon TL yatıracaklarını söyledi.  Bakan Yanık, anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydederek, bu kişilerin hesaplanrına 11,1 milyon TL yatırılacağını söyledi. Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardım da bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte bulunacaklarını ifade etti. Kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün itibarıyla, diğer ödemelerin de 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten Bakan Yanık, "Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan YanıkSosyal Yardım
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