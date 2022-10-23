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BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi'nden pazar yeri tahsis duyurusu

23 Ekim 2022 Pazar 12:48
BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi'nden pazar yeri tahsis duyurusu

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi tarafÄ±ndan Ã‡Ä±rpÄ±cÄ± mevkiinde yaptÄ±rÄ±lan semt pazarÄ±ndaki satÄ±ÅŸ yerleri, Pazar Yerleri HakkÄ±nda YÃ¶netmelik uyarÄ±nca tahsis edilecek.

Cumartesi gÃ¼nleri kurulacak pazarda 80 adet (tekstil Ã¼rÃ¼nleri satÄ±ÅŸÄ±), pazar gÃ¼nleri kurulacak pazarda 80 adet (tekstil Ã¼rÃ¼nleri satÄ±ÅŸÄ±) olmak Ã¼zere 160 adet tahta iÃ§in inÅŸaat katÄ±lÄ±m payÄ± olarak Ã¶denecek Ã¼cret 1.5 metrelik standart boy tahta iÃ§in 100 bin TL+KDV'dir. En fazla 2 adet satÄ±ÅŸ yeri verilecektir.

BaÅŸvurular 21 Ekim 2022 Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayÄ±p 31 Ekim 2022 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 16:30â€™da sona erecek. BaÅŸvurular BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne yapÄ±lacaktÄ±r.


Ä°lan metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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