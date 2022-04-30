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Bartholomeos: Türkiye'ye gelenler büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar

Edirne’deki Bulgar Ortodoks Kilisesi’nde baharın gelişiyle birlikte kutlanan ve ‘Kilise Bayramı’ olarak da bilinen Aziz George Günü dolayısıyla Fener Rum Patriği Bartholomeos'ın katılımıyla ayin düzenlendi. Ayin sonunda konuşan Ortodoksların ruhani lideri Bartholomeos, "Bugün, icra ettiğimiz ayinimize, komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan, İstanbul'dan ve başka şehirlerden gelenler katılmışlardır. Yurt dışından gelenler, Türkiye'de büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar. Onun için iyi bir komşuyu ziyaret etmenin rahatlığı ile geliyorlar" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Nisan 2022 Cumartesi 16:37
Bartholomeos: Türkiye'ye gelenler büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar

EDİRNE

Kıyık semtindeki Sveti Georgi Bulgar Kilisesi'nde Aziz George Günü dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan Metropoliti Amfilohiy, Bulgaristan Ruse Metropoliti Naum da geldi. Yunanistan’ın Edirne Başkonsolosu Aristidis Radiopoulos, Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ve konsolos Roberto İvanov ile Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli konsolos Radoslava Kafedjiyska da ayine katıldı. Kalabalık katılımla başlayan ayini İstanbul'dan Edirne'ye gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ortodokslar hep birlikte, baharın gelişi ve Aziz George Günü için dua etti. Ayinde ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi içinde de dua edildi.  Edirne'de görev yapan ve bugün aziz ilan edilen Patrik Kiril için edilen duanın ardından ayin sona erdi. Ayin sonunda kısa bir konuşma yapan Bartholomeos, Müslüman aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen Ortodoks inanç mensuplarıyla ayin düzenlediklerini söyleyen Bartholomeos, "Müslüman kardeşlerimizin, oruç ve Allah'a dua ile geçirdikleri mübarek Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle sizlerin Ramazan Bayramı’nı tüm kalbimizle tebrik etmekte, Yüce Allah'ın sizlere ve sevdiklerinize, sağlık ve bereket ihsan etmesini dilemekteyiz. Bu temennilerimiz ve iyi dileklerimizin ardından, bizlerin burada, Sveti Georgi Kilisesi’nde, Ortodoks inanç mensuplarıyla birlikte ayin gerçekleştirmemizden dolayı duyduğumuz mutluluğu paylaşmak isteriz. Bugün, icra ettiğimiz ayinimize, komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan, İstanbul'dan ve başka şehirlerden gelenler katılmışlardır. Yurt dışından gelenler, Türkiye'de büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar. Onun için iyi bir komşuyu ziyaret etmenin rahatlığı ile geliyorlar” diye konuştu.

Konuşmasında oruç tutmanın ruhları temizlediğine değinen Bartholomeos, "Oruç ve perhiz dönemleri, ruhları ve bedenleri temizlemeyi, Tanrısal olan ile yakınlaşmayı sağlayan, manevi yönü ağır basan zaman dilimleridir. Hristiyan ve Müslümanlar, farklı uygulama şekilleriyle de olsa, benzer ulvi yaklaşımla Yüce Yaratıcıyı oruç, dua ve ibadetle övmekte, hayır işleriyle diğer insanların acısını azaltmaya çalışarak, O'na şükranlarını sunmakta ve O'nun şefaatine layık olmak için çabalamaktadır. Bugün misafirperver Edirne halkıyla, bir kez daha, bir arada olmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Hepinizi en kalbi duygularımız ve sevgiyle selamlıyoruz ve Allah'a emanet ediyoruz. Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. 

Konuşmanın ardından ayine katılanlara kilise bahçesinde ikramlarda bulunuldu.

DHA

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Bartholomeos: Türkiyeye Gelenler Büyük Bir Misafirperverlik Bulacaklarını Biliyorlar
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