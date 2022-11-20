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Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

20 Kasım 2022 Pazar 00:59
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bartın Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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