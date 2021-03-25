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Beyazıt'ta Doğu Türkistanlılar Çin Dışişleri bakanının Türkiye ziyaretini protesto etti

Beyazıt Meydanı'nda toplanan yüzlerce Doğu Türkistanlı, Çin Dışişleri bakanı Wang Yi'nin Türkiye'yi ziyaretini protesto etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mart 2021 Perşembe 14:34
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Beyazıt'ta Doğu Türkistanlılar Çin Dışişleri bakanının Türkiye ziyaretini protesto etti

İSTANBUL - İstanbul Beyazıt Meydanı'nda saat 11.00' de toplanan 26 Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşundan oluşan yüzlerce kişi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretini protesto etti. Ellerinde pankart ve dövizlerle Çin'in aleyhine slogan atan grup daha sonra basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması yapan ve sivil toplum kuruluşları adına konuşan Doğu Türkistan Maarif ve Derneği Genel sekreteri Abdulahad Abdurrahman, "Biz bugün burada 26 Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşu tek yürek olarak, Çin'in Doğu Türkistan halkına karşı uygulamakta olduğu soykırıma 'Dur' demek ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin kaygılarımızı dile getirmek için bir arada bulunmaktayız. Amacımız adalet, özgürlük, temel insan hakları, demokrasi ve barış gibi evrensel ortak değerlerin korunmasına ilişkin çağrıda bulunmakla birlikte Türkiye ve diğer ülkelere uluslararası kuruluşlara asgari güç, ekonomik ve siyasi sistem açısından tehdit oluşturmaya başlayan "Çin Rüyasının" ilk adımı olan soykırımı protesto etmek ve soykırımın durdurulmasına çağrı yapmaktır." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu TürkistanlılarBeyazıt MeydanıProtesto
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