Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1408
ALTIN
461.090
DOLAR
8.0625
STERLİN
11.1712
EURO
9.6585
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim...
11 Öğretim Elemanı alıyor
11 Öğretim Elemanı alıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi 32...
İstanbul Kültür Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 27...

Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Nisan 2021 Cumartesi 16:49
4 Okunma
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;

Beykent Üniversitesi’ne, aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 17.04.2021 17:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Öğretim Elemanı alıyor
11 Öğretim Elemanı alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri bakanımız, Dendias'a haddini bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri bakanımız, Dendias'a haddini bildirdi
Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ile ilgili her türlü hukuki süreç yürütülecek
Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ile ilgili her türlü hukuki süreç yürütülecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans