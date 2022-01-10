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Beykent Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
10 Ocak 2022 Pazartesi 12:59
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Beykent Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Beykent Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimleri, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 33 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 10.01.2022 13:07
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