Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.656,78
ALTIN
1.014,87
DOLAR
18,25
STERLİN
21,41
EURO
18,58
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temin edecek
Jandarma Genel Komutanlığı uzman...

Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

13 Eylül 2022 Salı 15:51
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Beykent Üniversitesi’nin ilanda  belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Bakan Bozdağ, Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni tanıttı
Bakan Bozdağ, Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni tanıttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans