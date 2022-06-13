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Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
13 Haziran 2022 Pazartesi 13:57
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Beykent Üniversitesi’nin ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 8 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular 27.06.2022 tarihine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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