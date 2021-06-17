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Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Haziran 2021 Perşembe 10:36
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Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bilecik Belediyesine ait Bilecik (Merkez) de bulunan muhtelif işyerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecek.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Taşınmaz İhale Servisinden temin edebilirler.

Kiralama ihalesi yapılacak işyerlerinin cinsi, büyüklüğü, adresi ve diğer bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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