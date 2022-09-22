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Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak

22 Eylül 2022 Perşembe 15:27
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere; “Bodrum Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9.dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 22/09/2022-03/10/2022 tarihleri arasında e-Devlet sisteminde Bodrum Belediyesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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