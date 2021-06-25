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Bodrum Belediyesinden kiralık kuyumcu dükkanları

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Haziran 2021 Cuma 11:44
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Bodrum Belediyesinden kiralık kuyumcu dükkanları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bodrum Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 7 adet kuyumcu dükkanını 5 yıllığına kiraya verecek. 

İhale, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 10.00-13.00 saatleri arasında Çarşı Mah. Doktor Alim Bey Cad. No:4 BODRUM/MUĞLA adresindeki Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İhaleye katılacakların istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde üzerinde teslim tarih ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında 07 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. 

İhale ile alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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